"Доктор 24": врач рассказал, почему может садиться голос

Из-за каких проблем со здоровьем голос садится и становится сиплым и хриплым? Когда виноват воздух в доме, а когда это признак проблем с щитовидкой или желудком? Как, зачем и когда проверять родинки? Почему это важно делать осенью? Как правильно составить паспорт кожи?

Сколько гречки нужно есть, чтобы повысить уровень гемоглобина? Насколько полезна быстрорастворимая каша? Какая каша полезнее – на воде или на молоке?



На эти и другие вопросы ответили врачи в программе "Доктор 24".