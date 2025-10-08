Форма поиска по сайту

08 октября, 13:00

Общество

"Доктор 24": врач рассказал, почему может садиться голос

Из-за каких проблем со здоровьем голос садится и становится сиплым и хриплым? Когда виноват воздух в доме, а когда это признак проблем с щитовидкой или желудком? Как, зачем и когда проверять родинки? Почему это важно делать осенью? Как правильно составить паспорт кожи?

Сколько гречки нужно есть, чтобы повысить уровень гемоглобина? Насколько полезна быстрорастворимая каша? Какая каша полезнее – на воде или на молоке?

На эти и другие вопросы ответили врачи в программе "Доктор 24".

Программа: Доктор 24
обществовидео

