"Атмосфера": минус 1 градус ожидается в Москве вечером 24 ноября

В программе "Атмосфера" ведущий Михаил Азаров рассказал, какая погода ждет москвичей в ближайшее время.

Температура воздуха составит минус 1 градус вечером в понедельник, 24 ноября. Влажность достигнет 84%, а атмосферное давление установится на отметке 744 миллиметра ртутного столба.

В понедельник граждан ждет пасмурная погода, не исключен снег с дождем. При этом ветер будет дуть со скоростью 7–9 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

