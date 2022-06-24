"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 25 июня

В программе "Атмосфера" метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В субботу, 25 июня, в столичном регионе ожидается ясная погода и 28 градусов.

