"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 21 июня

В программе "Атмосфера" метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

Во вторник, 21 июня, в столичном регионе ожидается облачная погода и 16 градусов тепла.