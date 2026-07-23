"Сити": выставка "Ключ к доверию. Безопасность в эпоху высоких технологий"

В Музее криптографии открылась выставка "Ключ к доверию. Безопасность в эпоху высоких технологий". Экспозиция рассказывает о современных схемах кибермошенничества, методах защиты персональных данных и правилах безопасного поведения в цифровой среде.

Посетители могут узнать, как действуют интернет-мошенники, каким образом злоумышленники получают доступ к банковским счетам и личной информации. По данным Банка России, менее чем за полгода кибермошенники похитили 50 миллиардов рублей.

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