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Новости

23 июля, 12:00

Город

"Сити": выставка "Ключ к доверию. Безопасность в эпоху высоких технологий"

"Сити": выставка "Ключ к доверию. Безопасность в эпоху высоких технологий"

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В Музее криптографии открылась выставка "Ключ к доверию. Безопасность в эпоху высоких технологий". Экспозиция рассказывает о современных схемах кибермошенничества, методах защиты персональных данных и правилах безопасного поведения в цифровой среде.

Посетители могут узнать, как действуют интернет-мошенники, каким образом злоумышленники получают доступ к банковским счетам и личной информации. По данным Банка России, менее чем за полгода кибермошенники похитили 50 миллиардов рублей.

Подробнее – в программе "Сити".

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