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13 мая, 16:30

Культура

"Сити": какие мероприятия стоит посетить в Москве на этой неделе

"Сити": какие мероприятия стоит посетить в Москве на этой неделе

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Команда проекта "Сити" рассказала, какие мероприятия стоит посетить в Москве на этой неделе.

В "Москвариуме" показывают шоу "Буря. Остров Волшебства". Это мюзикл на воде. Летающих артистов, лазерные проекции, живую музыку, 15-метровый водопад, выступления дельфинов и морских котиков объединили в одном спектакле.

В центре "Зотов" проходит выставка "Вокруг хлеба". Она рассказывает том, как работали пекари в здании хлебозавода в годы Великой Отечественной войны. Там собрали посуду и оборудование, а также ингредиенты, которыми из-за дефицита заменяли муку. Например, картофель, семена трав, кору и целлюлозу.

Подробнее – в программе "Сити".

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