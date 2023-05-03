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Культура

"The City": фильмы "Все страхи Бо" и "Юра дворник" выйдут на экраны в РФ 4 мая

"The City": фильмы "Все страхи Бо" и "Юра дворник" выйдут на экраны в РФ 4 мая

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Фильм "Все страхи Бо" выйдет на экраны в РФ 4 мая. Эта кинолента входит в список самых ожидаемых фильмов года. В центре сюжета Бо Вассерман – неудачник с большим количеством фобий и комплексов. Он едет навестить свою деспотичную мать, по пути встречая все свои страхи. В главной роли – Хоакин Феникс.

Кроме этого фильма, в кино можно будет посмотреть комедию "Юра дворник", которая основана на реальной истории. По сюжету талантливый фотограф Рома вынужден вернуться в Уфу, потому что в столице у него ничего не получилось. Он встречает веселого дворника Юру, который погряз в долгах. Рома решает помочь: переодевает дворника в звезду и делает снимки с ним как на обложку глянцевого журнала. Кадр становится вирусным, и теперь им обоим придется каким-то образом поддерживать легенду.

Кинокритики рассказали о деталях этих фильмов. Подробнее – в программе "The City".

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Программа: The City
культуракиновидеоАнастасия Арсланова
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