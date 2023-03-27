Киану Ривз заявил, что исполнил 90% трюков в фильме "Джон Уик 4" без дублеров

90% трюков в четвертой части фильма "Джон Уик" Киану Ривз исполнил без дублеров. 58-лентний актер три месяца обучался экстремальному вождению, рукопашному бою и стрельбе. Каскадер подменял его только в очень опасных сценах.

Под сообщениями об этом пользователи Сети написали, что актер давно уже заслужил Оскар. Этой награды у Ривза до сих пор нет.

Тем временем фильм "Джон Уик 4" заработал более 130 миллионов долларов за стартовый уик-энд, что является рекордом для франшизы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.