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Культура

Киану Ривз заявил, что исполнил 90% трюков в фильме "Джон Уик 4" без дублеров

Киану Ривз заявил, что исполнил 90% трюков в фильме "Джон Уик 4" без дублеров

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90% трюков в четвертой части фильма "Джон Уик" Киану Ривз исполнил без дублеров. 58-лентний актер три месяца обучался экстремальному вождению, рукопашному бою и стрельбе. Каскадер подменял его только в очень опасных сценах.

Под сообщениями об этом пользователи Сети написали, что актер давно уже заслужил Оскар. Этой награды у Ривза до сих пор нет.

Тем временем фильм "Джон Уик 4" заработал более 130 миллионов долларов за стартовый уик-энд, что является рекордом для франшизы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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