The City: подборка столичных выставок о высоких технологиях

Команда The City сделала подборку столичных выставок о высоких технологиях. Например, можно отправиться на выставку "Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра". Экспозицию разделили на три части, чтобы показать, как менялся транспорт столицы.

Также можно попасть на иммерсивную выставку Полины Жадько "Квантовый путь" в галерее "Ходынка". Автор экспозиции рассказывает о новейших достижениях в физике и астрономии, используя металл, клей, акрил и пластик.

Подробнее – в новом сюжете проекта The City.