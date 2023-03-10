Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:50

Город

The City: подборка столичных выставок о высоких технологиях

The City: подборка столичных выставок о высоких технологиях

ЦОДД прогнозирует заторы до 8 баллов вечером 10 марта

Новости часа: ВСУ обстреляли Энергодар 10 марта

Пожар произошел на Зеленодольской улице в столице

Новости часа: кладовки затопило в ЖК "Лефортово парк" из-за прорыва трубы

Новости часа: синоптики спрогнозировали -15 градусов в Москве в ночь на 11 марта

Собянин утвердил проект строительства велопешеходного моста в парке "Яуза"

Велофестивали в Москве пройдут 20 мая и 16 сентября

Реставрация барельефов началась на станции метро "Новокузнецкая"

Флагманский центр НИИ скорой помощи Склифосовского начал прием пациентов

Команда The City сделала подборку столичных выставок о высоких технологиях. Например, можно отправиться на выставку "Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра". Экспозицию разделили на три части, чтобы показать, как менялся транспорт столицы.

Также можно попасть на иммерсивную выставку Полины Жадько "Квантовый путь" в галерее "Ходынка". Автор экспозиции рассказывает о новейших достижениях в физике и астрономии, используя металл, клей, акрил и пластик.

Подробнее – в новом сюжете проекта The City.

Читайте также
Программа: The City
городвыставкивидеоПолина Федосова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика