Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 47 тысяч

Фото: АР/Emrah Gurel

Жертвами землетрясений в Турции превысило 47 тысяч человек, сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит РИА Новости.

Он также уточнил, что число пострадавших составило более 115 тысяч.

Серия землетрясений произошла на юго-востоке Турции 6 февраля. Эрдоган назвал произошедшее самым сильным стихийным бедствием в государстве с 1939 года.

Власти Турции заявили о начале строительства домов для пострадавших при землетрясениях. Новые дома будут построены в Нурдагы и Ислахие компанией "Токи".



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