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Новости

03 марта, 22:30

Город

"Мой район. Навигатор": благоустройство началось на Южном речном вокзале в Москве

"Мой район. Навигатор": благоустройство началось на Южном речном вокзале в Москве

Ежегодная акция "Ночь на катке" начнется в столичных парках 3 марта

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Этой весной круизные и прогулочные суда поплывут от Южного речного вокзала. В 2021 году в столице полностью реконструировали Северный речной вокзал. Теперь в порядок приводят Южный. Он находится на левом берегу Нагатинской поймы.

С 90-х годов прошлого века Южный речной вокзал был заброшен. После его открытия в столице завершится возрождение речной навигации, суда смогут отправляться сразу из двух точек.

Кроме того, на территории Южного речного вокзала появится новая зона отдыха. Специалисты уже начали работы по благоустройству. В первую очередь в порядок приведут набережную. Там организуют пять причалов с павильонами, а также стелы с расписанием судов.

Вдоль набережной установят фонари и лавочки. Их дизайн будет перекликаться с архитектурой павильонов. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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