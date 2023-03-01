"The City": интересные места рядом с новыми станциями БКЛ

Команда The City решила проехаться по новым станциям БКЛ и узнать, какие интересные места есть рядом с ними. Например, есть Выставочный комплекс ОАО "РЖД", где главную роль играют макеты поездов, выполненные в масштабе 1:87.

Еще можно посетить двухэтажный Ленинский рынок на станции метро "Новаторская", а также дворец царя Алексея Михайловича Романова в Коломенском, который расположен в 8 минутах от станции "Каширская".

Подробнее – в проекте The City.