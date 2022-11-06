The City: романтическая комедия "Любовники"

На этой неделе вышло много классных новинок в кино. Один из них – фильм "Любовники" с Павлом Прилучным и Алексеем Золотовицким, который стал сиквелом проекта "Любовницы" с Александрой Бортич, Паулиной Андреевой и Юлией Александровой.

В центре сюжета лучшие друзья – Саша, Леша и Паша. После неудачных отношений они отправляются на терапию для мужчин, пострадавших от женщин. Наслушавшись душераздирающих историй от товарищей по несчастью, герои решают отомстить всем женщинам, которые их не ценили.

Подробнее – в сюжете проекта The City.