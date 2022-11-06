Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

06 ноября, 00:00

Культура

The City: романтическая комедия "Любовники"

The City: романтическая комедия "Любовники"

Warner Bros хочет вернуться к работе над культовыми франшизами

В Москве прошел вечер памяти, посвященный столетию Анатолия Папанова

На реставрацию памятника Минину и Пожарскому потратили 47,5 миллиона рублей

"Программа наших передач": "Кружатся диски"

"Мой район. Навигатор": спектакль "Поколение Маугли" вошел в репертуар МХТ имени Чехова

"Ночная смена": премьера триллера "В эфире" и новый запрет экологов

Новости последнего часа: РФ направила Британии доказательства связи Лондона с ВСУ

The City: литературные маршруты столицы

"Звезды советского экрана": лучшие советские фильмы о летчиках

На этой неделе вышло много классных новинок в кино. Один из них – фильм "Любовники" с Павлом Прилучным и Алексеем Золотовицким, который стал сиквелом проекта "Любовницы" с Александрой Бортич, Паулиной Андреевой и Юлией Александровой.

В центре сюжета лучшие друзья – Саша, Леша и Паша. После неудачных отношений они отправляются на терапию для мужчин, пострадавших от женщин. Наслушавшись душераздирающих историй от товарищей по несчастью, герои решают отомстить всем женщинам, которые их не ценили.

Подробнее – в сюжете проекта The City.

Читайте также
Программа: The City
культуракиновидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика