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29 октября, 21:00

Культура

The City: в прокат вышел фильм "Либерея: Охотники за сокровищами"

The City: в прокат вышел фильм "Либерея: Охотники за сокровищами"

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На большие экраны вышел фильм "Либерея: Охотники за сокровищами" с Тихоном Жизневским и Алексеем Серебряковым.

По сюжету, герой неожиданно находит доказательства существования библиотеки Ивана Грозного. Однако позднее молодого человека начинают преследовать темные силы.

Ключи-подсказки разбросаны по всей России: от Вологды до Нарьян-Мара, на суше, под водой и даже в тайных подземельях Кремля. При этом главный вопрос состоит в том, кто доберется до артефакта раньше: герой или потусторонние гости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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культуракиновидеоПолина Федосова
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