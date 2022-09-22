"The City. Говорим": Александр Калягин

В Московском театре Et Cetera стартовал 30-й сезон. Почему не все пьесы подходят театру, и как выбрать нужную постановку?

Как не потерять зрителей и удержать цены на билеты? Что такое биологический фокус, и почему 80-летний юбилей Александр Калягин отметил в зрительном зале?

Об этом – в программе "The City. Говорим".