"The City": "Ведьмина служба доставки", "Конь Юлий и большие скачки" и "Младшие Брейгели"

До Нового года осталось совсем чуть-чуть. Это значит, что самое время определяться с планами на каникулы. С детьми можно сходить на проверенные мультфильмы. Например, "Ведьмина служба доставки" Хаяо Миядзаки – японский прообраз Гарри Поттера. Посмеяться можно на мультфильме "Конь Юлий и большие скачки". Ну и еще один витязь в новогоднем прокате – блокбастер "Последний богатырь: Корень зла". А взрослых ждут фильмы из Франции и Испании.

Также есть вариант для тех, кто не хочет сидеть дома – подмосковная Истра. Во-первых, недалеко. А во-вторых, в музее "Новый Иерусалим" сейчас показывают "Младших Брейгелей" из частной коллекции.

Музыкальный обозреватель The City Дмитрий Быков выбрал лучшие альбомы, которые ждут в новом году. Почти все они должны были выйти в 2020 году, но не случилось. Подробнее – в сюжете проекта The City.