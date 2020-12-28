Эксперты оценили опасность нового штамма коронавируса

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Специалисты оценили, может ли "британский" штамм коронавируса быть опасен для россиян. По мнению некоторых исследователей, слишком существенных мутаций пока не наблюдается, передает газета "Известия".

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что новый штамм пока не был выявлен в России.

"В стране 111 лабораторий Роспотребнадзора следят за циркуляцией вируса, и с уверенностью можем сказать, что в настоящий момент английская мутация у нас отсутствует", – подчеркнул эксперт.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, в свою очередь, призвал не исключать появления британского штамма в России, но отметил, что отечественные вакцины могут от него защитить.

"Имеется большое сходство между текущим российским штаммом и "британским". Анализ показывает, что они процентов на 80 сходятся. Различие – в мутациях, которые "британский" штамм приобрел относительно недавно", – объяснил эксперт.

По словам эксперта, свои вариации COVID-19 есть, вероятно, в любой стране, однако именно Великобритания потратила время и ресурсы на выявление своего штамма. Волчков подчеркнул, что пока у ученых нет данных о потенциальной опасности версий вируса из стран Латинской Америки и Индии.

Кроме того, специалист по генной инженерии отметил отсутствие в распоряжении человечества направленных препаратов против коронавируса. Когда подобные лекарства появятся, вирус начнет эволюционировать, а на данный момент его мутации пока не имеют большой опасности.

Доктор медицинских наук, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев ранее назвал особенность нового штамма коронавирусной инфекции COVID-19. По словам специалиста, он активнее распространяется.