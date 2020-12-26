Названы требующие вызова врача симптомы COVID-19

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Специалисты Британского центра контроля и предупреждения заболеваний перечислили пять симптомов COVID-19, при наличии которых необходимо обратиться к врачу, пишет Daily Express.

В материале говорится, что, помимо основных симптомов – высокой температуры, продолжительного кашля и потери вкуса и обоняния, нужно обратить внимание на более редкие признаки болезни – затрудненное дыхание, боль и сдавленность в груди, спутанное сознание, неспособность проснуться и посинение губ и лица.

Кроме того, ученые из Королевского колледжа Лондона назвали семь неочевидных симптомов коронавирусной инфекции, на которые жалуются пользователи приложения COVID Symptom Study.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что России удалось нарастить объемы тестирования на коронавирус. По ее словам, это позволяет принять соответствующие адекватные меры, выявляя COVID-19 на ранних стадиях.

Заведующий Сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН Георгий Базыкин объяснил, что увеличение числа мутаций коронавируса напрямую зависит от распространения эпидемии. Он подчеркнул, что для предотвращения процесса эволюции инфекции необходимо всем привиться от COVID-19.



