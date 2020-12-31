Еще 6 076 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

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В столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 6 076 пациентов, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 627 368 человек", – говорится в сообщении.

В Оперштабе напомнили, что врачи после лечения проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. Вылечившимся москвичам в возрасте от 18 до 55 лет и без хронических заболеваний предлагают стать донорами плазмы.

"Мосгорсправка": условия для донорства

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в новогодние праздники горячая линия по коронавирусу продолжит работать в прежнем режиме.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова при этом заявляла о прогнозируемых сроках окончания пандемии коронавируса. По ее словам, побороть опасный вирус удастся к весне.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее подчеркнула, что большинство субъектов РФ находятся в стадии стабилизации по уровню заболеваемости COVID-19.