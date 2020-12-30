В столичной мэрии ответили на главные вопросы по вакцинации от COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Бесплатная вакцинация от коронавируса в Москве стартовала в декабре. О том, как на нее записаться, можно ли прививаться переболевшим, пенсионерам и детям, разъяснили на портале мэра и правительства Москвы.

Можно ли делать прививку от COVID-19 тем, кто уже переболел?

Запрета на вакцинацию для переболевших нет. Прививку могут сделать все, у кого нет противопоказаний, по прошествии двух недель после любого инфекционного заболевания. Также для записи необходимо подходить под категорию граждан, которым на данный момент доступна вакцинация, и иметь полис ОМС.

Какие есть противопоказания для прививки?

Записаться на вакцинацию и привиться от коронавируса можно, если пациент:

старше 18 лет;

имеет полис ОМС;

работает в сфере здравоохранения, образования, в городских социальных службах, центре госуслуг, учреждении культуры или торговли и услуг, в сфере транспорта, энергетики и промышленности, в СМИ, ЖКХ, на предприятиях общественного питания, в стройкомплексе, учреждениях спорта, органах охраны правопорядка (включая полицию, прокуратуру, суды и других), работает с некоммерческими или религиозными организациями либо является волонтером, студентом, имеет хронические заболевания (но вакцина не противопоказана), если его возраст старше 60 лет;

не болеет ОРВИ в момент вакцинации и не болел в последние две недели до нее;

за последние 30 дней не делал прививок;

нет беременности и не кормит грудью.

Когда откроют вакцинацию всем москвичам?

Перечень лиц, которым доступна вакцинация, расширяется по мере поступления новых доз вакцины. Приоритет отдается категориям граждан, наиболее подверженным риску заболевания. Вакцинация для всех желающих начнется, как только запас вакцины будет достаточным.

Смогут ли привиться те, кто получил плацебо во время клинических испытаний?

Участники испытаний вакцины пока не могут привиться в рамках гражданского оборота. Каждый доброволец подвержен персонифицированному учету, из-за чего система не позволит ему сделать прививку. Вакцинация недоступна также тем, кто в рамках испытаний получил только один компонент вакцины, а после отказался от дальнейшего участия в исследовании.

Такие правила обусловлены тем, что ни сам доброволец, ни медик не знают, что он получил при исследовании, – плацебо или препарат. Без понимания этого введение реальной вакцины может представлять опасность.

Сроки и порядок раскрытия этой информации будут определены институтом, который организовывал исследования. По завершении испытаний вакцины и публикации результатов исследований участники, получившие плацебо, получат возможность пройти вакцинацию в первоочередном порядке.

Какую вакцину будут колоть?

В настоящее время бесплатная вакцинация проводится вакциной "Спутник V (Гам-Ковид-Вак)" разработки Национального исследовательского Центра имени Гамалеи Минздрава РФ. Она не содержит элементов коронавируса, поэтому безопасна. В рамках испытаний вакцины на более чем 20 тысячах человек не было зафиксировано ни одного случая серьезных осложнений.

Какие документы регламентируют безопасность вакцины?

Министерство здравоохранения РФ при регистрации устанавливает требования к качеству вакцины, а Минпромторг контролирует соблюдение требований при ее производстве. Качество вакцины, находящейся в обороте, контролирует Росздравнадзор, в том числе проводя обязательную проверку качества каждой серии вакцины.

На каком сайте можно записаться на вакцинацию?

Записаться на прививку можно через раздел "Услуги" на сайте mos.ru. Для этого нужно зайти в "Каталог услуг", выбрать вкладку "Здоровье", далее нажать "Запись к врачу" и "Запись на вакцинацию от COVID-19".

В графе "Пациент" следует написать номер полиса ОМС, дату рождения и выбрать подходящее время для приема.

Кроме того, записаться на прививку можно:

на странице "Коронавирус: официальная информация" в разделе "Проекты" (внизу главной страницы);

на сайте emias.info;

через мобильные приложения "Госуслуги Москвы" (в разделе "Услуги"), "ЕМИАС.ИНФО" и "Моя Москва" (доступны в App Store и Google Play);

в информационных киосках городских поликлиник.

Как вакцина может повлиять на здоровье людей старше 65 лет?

Вакцина "Спутник V" прошла две стадии клинических испытаний, получила регистрацию и в настоящее время проходит пострегистрационные испытания. Никаких серьезных побочных эффектов не выявлено. Минздрав России при регистрации устанавливает требования к качеству вакцины, Минпромторг контролирует соблюдение требований к производству. Росздравнадзор контролирует качество вакцины, находящейся в гражданском обороте, в том числе организуя обязательный контроль качества каждой серии вакцины. Таким образом, качество вакцины гарантировано государством.

В настоящий момент запись на вакцинацию для людей старше 60 лет открыта в Москве. По результатам пострегистрационного исследования вакцинация для данного поколения не опасна, а наоборот, позволяет людям старше 60 лет обезопасить себя от коронавирусной инфекции.

Можно ли прививаться при наличии антител?

Присутствие антител не является противопоказанием для вакцинации.

Будут ли закрывать развлекательные центры на время каникул?

Все организации дополнительного образования, подчиненные правительству Москвы, будут закрыты до 17 января. Работа частных развлекательных центров остается на усмотрение их собственников, однако, согласно указу мэра Москвы, им также рекомендуется приостановить работу для минимизации распространения COVID-19.