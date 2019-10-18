"The City": Mercedez-Benz Fashion Week Russia, концерт Лободы и выставка Йоко Оно

В Москве проходит Mercedez-Benz Fashion Week Russia. Более ста российских и зарубежных дизайнеров показывают свои коллекции. Свои модные тенденции задает и Светлана Лобода. В эти выходные она даст большой концерт на бис. Это выступление певица уже показывала москвичам. Программа SUPERSTAR почти не изменилась.

В Adrenaline Stadium выступит украинская певица Луна. Она представит новый альбом "Транс". А в конце ноября во дворце спорта "Мегаспорт" с новым шоу "Обезоружена" выступит Полина Гагарина. Там будут новые песни и хиты, яркие танцы и незабываемый виджеинг.

В Музее современного искусства проходит выставка "Небо всегда ясное" Йоко Оно. Идея провести ее в столице принадлежит самой художнице. Однако приехать лично она не смогла. Зато у посетителей есть возможность услышать ее голос в телефонной трубке. Подробнее – в сюжете проекта The City.