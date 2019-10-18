Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

18 октября 2019, 17:45

"The City": Mercedez-Benz Fashion Week Russia, концерт Лободы и выставка Йоко Оно

видео город культура досуг концерты выставки Ксения Цедра

В Москве проходит Mercedez-Benz Fashion Week Russia. Более ста российских и зарубежных дизайнеров показывают свои коллекции. Свои модные тенденции задает и Светлана Лобода. В эти выходные она даст большой концерт на бис. Это выступление певица уже показывала москвичам. Программа SUPERSTAR почти не изменилась.

В Adrenaline Stadium выступит украинская певица Луна. Она представит новый альбом "Транс". А в конце ноября во дворце спорта "Мегаспорт" с новым шоу "Обезоружена" выступит Полина Гагарина. Там будут новые песни и хиты, яркие танцы и незабываемый виджеинг.

В Музее современного искусства проходит выставка "Небо всегда ясное" Йоко Оно. Идея провести ее в столице принадлежит самой художнице. Однако приехать лично она не смогла. Зато у посетителей есть возможность услышать ее голос в телефонной трубке. Подробнее – в сюжете проекта The City.

Читайте также

Программа: The City

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать