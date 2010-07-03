Ученые выпустили 14 белух из бухты Средней в Охотское море

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Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) выпустили в Охотское море 14 белух, содержавшихся ранее в бухте Средней в Приморье, сообщает ТАСС.

Животных выпустили в районе Сахалинского залива. Они благополучно перенесли дорогу. Сильной качки при транспортировке не было.

Отмечается, что из-за паводка в Хабаровском крае перевозить животных по реке Амур было невозможно, в связи с чем была разработана технология отправки белух морем с использованием транспортировочных бассейнов на борту судна.

Первая группа из двух косаток и шести белух оказалась на воле в июне, вторая – еще из трех особей – в июле. Ученые, наблюдающие за косатками, заметили, что они объединились в группу – держатся вместе и двигаются синхронно. Эксперты отметили, что млекопитающие устанавливают друг с другом акустический контакт.

В мае 2018 года департамент Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) разрешил отлов 13 косаток в Охотском море. Как минимум 12 млекопитающих были выловлены. Вместе с 90 белухами они оказались в "Центре передержки морских млекопитающих". Компании осуществляли вылов этих животных с целью дальнейшей перепродажи.

В сентябре 2018 года зоозащитники забили тревогу. У них возникло сразу несколько претензий по факту отлова млекопитающих. Во-первых, зоозащитники и зоологи были убеждены, что краевой Росприроднадзор грубо нарушил закон, выдав разрешение на добычу. Во-вторых, зоозащитники заявили о неподобающих условиях содержания животных.

Зоозащитники также заявили, что из вольеров исчезла больная косатка и три белухи. Они подозревают, что животные погибли из-за невыносимых условий содержания.

За месяцы, прошедшие с момента огласки истории, в защиту млекопитающих выступили многие знаменитости. Среди них, например, актриса и член консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW Памела Андерсон.

Компанию "Афалина", которая отловила косаток и белух, оштрафовали на 28,176 миллиона рублей. Фирму признали виновной в нарушении правил рыболовства при вылове косаток. Штраф в 28 миллионов рублей назначили также компании "Белый кит", в 56,4 миллиона рублей – компании "Океанариум ДВ", в 37,6 миллиона рублей – компании "Сочинский дельфинарий".

