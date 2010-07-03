Юных москвичей научат лего-конструированию и созданию мультфильмов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Детей дошкольного и младшего школьного возраста вместе с родителями приглашают принять участие в научных квестах и исследованиях на интерактивных площадках STEM. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"В STEM большое внимание уделяется среде, которая развивается вместе с ребенком. В данной технологии все интегрировано и взаимосвязано, отвечает интересам и познавательным потребностям детей", – рассказала начальник отдела методической и инновационной деятельности Городского психолого-педагогического центра Елена Ушакова.

Вместе со специалистами гости проведут эксперименты, займутся лего-конструированием и попробуют создать мультфильм. Занятия будут проходить в Зеленограде, Бабушкинском, Басманном, Зябликове, Крылатском, Останкинском, Переделкине, Северном Измайлове, Текстильщиках и Ясеневе районах. Занятия начнутся в 10:00.

STEM – это подход, направленный на изучение естественных наук, технологии, проектирования, дизайна и математики. Система не предполагает изучение отдельных предметов, знания ученики получают при помощи выполнения учебных проектов.

