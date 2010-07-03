В АТОР рассказали о россиянах в протестующей Барселоне

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Около тысячи россиян может находиться в Барселоне, где в эти дни проходят акции протеста, рассказала Агентству "Москва" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, большинство туристов приехали туда самостоятельно. Никто туры не аннулировал.

По данным АТОР, протесты не повлияли на пребывание россиян в Барселоне, туроператоры меняют маршруты и частично отменяют экскурсии.

Член комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев призвал россиян временно воздержаться от поездок в Барселону.

По его словам, в столицу Каталонии уже подтягиваются организованные группы людей для участия в митингах и демонстрациях.

Новая волна массовых акций началась 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 политикам по делу об организации референдума о независимости Каталонии. По данным СМИ, уже пострадали не менее 125 человек.

Референдум состоялся в 2017 году по инициативе местных властей. В нем приняли участие чуть более 40% избирателей. Подавляющее большинство проголосовали за отделение от Испании и региональный парламент провозгласил независимость.

В ответ на это Мадрид распустил женералитет и ввел прямое правление в автономии. Несколько политиков, включая главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона, скрываясь от правосудия, покинули Испанию.