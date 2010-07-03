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Политика

15:12

Суд выдал новый европейский ордер на арест Пучдемона

политика

Фото: ТАСС/EPA/STEPHANIE LECOCQ

Верховный суд Испании выдал новый европейский ордер на арест экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона. Его обвиняют в "Подстрекательстве к мятежу" и "Растрате", сообщает ТАСС.

Пучдемон бежал из Испании в Бельгию после референдума о независимости Каталонии в 2017 году. Тогда подавляющее большинство жителей региона проголосовали за отделение от королевства.

Мадрид не признал результаты голосования, а само мероприятие пытались сорвать, закрывая участки. После референдума власти начали преследовать Пучдемона.

Ранее высший земельный суд немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн постановил, что Пучдемона могут экстрадировать в Испанию из-за обвинений в растрате. Обвинения в организации восстания суд отверг.

Пучдемон пообещал бороться против обвинений в растрате. "Каждая минута, которую наши товарищи проводят в тюрьме, – это минута стыда и несправедливости", – написал он в Twitter.

Ранее Верховный суд Испании вынес приговоры в отношении 12 политиков, которые причастны к проведению незаконного референдума о независимости и дальнейшему провозглашению независимости региональным парламентом в 2017 году.

Девять политиков были признаны виновными в мятеже, они приговорены к срокам от девяти до 13 лет заключения. Еще трое – в неподчинении и приговорены к штрафу.

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