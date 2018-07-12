12 июля, 17:58
Фото: АР/Manu Fernandez
Экс-глава каталонского женералитета Карлес Пучдемон пообещал бороться против обвинений в растрате госсредств, именно они стали достаточным аргументов для экстрадиции политика в Испанию.
"Мы разгромили главную ложь государства. Немецкий суд отрицает, что референдум 1 октября был восстанием. Каждая минута, которую наши товарищи проводят в тюрьме, – это минута стыда и несправедливости. Мы будем бороться до конца и выиграем", – написал Пучдемон в Twitter.
Сторонники политика намереваются обжаловать судебное решение. Обвинения в растрате – фальшивы, защита Пучдемона против них бороться, сообщил в соцсети депутат испанского парламента Ферран Бель.
Ранее высший земельный суд немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн постановил, Пучдемона могут экстрадировать в Испанию из-за обвинений в растрате. Обвинения в организации восстания суд отверг.
После референдума о независимости Каталонии, прошедшего 1 октября 2017 года, Пучдемон был вынужден бежать из страны. Он направился в Бельгию. ВС Испании выдвинул против него обвинения в организации восстания и растрате госсредств и выдал европейский ордер на арест. Политика задержали в Германии 25 марта. Всего по каталонскому делу предъявлены обвинения 25 политикам.
Если ВС согласится с рассмотрением только дела о растрате, то вместо 30 лет Пучдемону будет грозить до 12 лет лишения свободы. Кроме того, политик сможет в будущем исполнят депутатские обязанности.
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