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Экс-глава каталонского женералитета Карлес Пучдемон пообещал бороться против обвинений в растрате госсредств, именно они стали достаточным аргументов для экстрадиции политика в Испанию.

"Мы разгромили главную ложь государства. Немецкий суд отрицает, что референдум 1 октября был восстанием. Каждая минута, которую наши товарищи проводят в тюрьме, – это минута стыда и несправедливости. Мы будем бороться до конца и выиграем", – написал Пучдемон в Twitter.

Сторонники политика намереваются обжаловать судебное решение. Обвинения в растрате – фальшивы, защита Пучдемона против них бороться, сообщил в соцсети депутат испанского парламента Ферран Бель.

Ранее высший земельный суд немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн постановил, Пучдемона могут экстрадировать в Испанию из-за обвинений в растрате. Обвинения в организации восстания суд отверг.

После референдума о независимости Каталонии, прошедшего 1 октября 2017 года, Пучдемон был вынужден бежать из страны. Он направился в Бельгию. ВС Испании выдвинул против него обвинения в организации восстания и растрате госсредств и выдал европейский ордер на арест. Политика задержали в Германии 25 марта. Всего по каталонскому делу предъявлены обвинения 25 политикам.

Если ВС согласится с рассмотрением только дела о растрате, то вместо 30 лет Пучдемону будет грозить до 12 лет лишения свободы. Кроме того, политик сможет в будущем исполнят депутатские обязанности.