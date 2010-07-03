В Москве мужчина похитил 360 плиток шоколада и 100 банок кофе

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Мужчина из двух супермаркетов украл более 360 плиток шоколада и около 100 банок кофе. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД России.

Инцидент произошел на Широкой улице. Как уточняется, в одном супермаркете подозреваемый похитил шоколад, а в другом – кофе. Установлено, что злоумышленник действовал не один, его напарник в момент кражи отвлекал охранника.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Полицейские продолжают поиски соучастника преступления. Устанавливаются подробности случившегося.

Ранее из магазина в центре Москвы украли бутылку элитного алкоголя. Инцидент произошел на улице Бакунинской. Литровая бутылка французского вина оценивается в 27 тысяч 481 рубль.

В начале сентября полиция задержала мужчину по подозрению в попытке украсть тую в кафе на Новом Арбате. У одного из кафе неизвестный выдернул из земли саженец декоративного дерева. Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к краже".

