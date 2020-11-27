"Спорная территория": "кто развел паразитов?"

В двушке на первом этаже дома 10 по Аргуновской улице живут около 12 человек, состав квартирантов постоянно меняется. Дворник Ильдар сдает одну комнату своим коллегам и доставщикам еды. Из-за этого квартира превратилась в рассадник тараканов, утверждают соседи Ильдара.

Одни из них вынуждены эвакуироваться на дачу. У других – годовалый ребенок, всю посуду малыша приходится бесконечно обрабатывать, так как по ней ползают огромные тараканы и откладывают яйца в шкафчике с детским питанием.

Однако дворник заявляет, что жители наговаривают на него. Об этом – в программе "Спорная территория".