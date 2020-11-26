Россиян предупредили о кибермошенниках на фоне ажиотажа вокруг "черной пятницы"

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Специалисты ГУ Банка России по ЦФО в преддверии "черной пятницы" рекомендовали гражданам открыть виртуальную карту для оплаты и делать покупки только на проверенных сайтах. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу банка.
В пресс-службе напомнили, что с 27 по 29 ноября в России будет проходить крупнейшая онлайн-распродажа.
"Ажиотажем вокруг этого события не преминули воспользоваться кибермошенники. Они создают фишинговые сайты, маскируясь под известные бренды, а также рассылают письма-ловушки со ссылками якобы для предзаказа товаров по сниженным ценам", – говорится в сообщении.
Россиянам рекомендовали завести отдельную или виртуальную карту, либо электронный кошелек, а также установить лимит трат. Также средства можно вносить прямо перед покупкой.
Кроме того, нужно обращать внимание на адресную строку страницы. Адрес должен начинаться с https, и в начале адресной строки должен стоять знак закрытого замочка. Также делать покупки можно в мобильных приложениях магазинов. В банке отметили, что не нужно переходить по ссылкам неизвестных отправителей, а также следует быть внимательными со скидочными предложениями интернет-магазинов.
Ранее сообщалось, что в преддверии "черной пятницы" мошенники под видом представителей крупных банков пытаются выманивать у россиян деньги. Злоумышленники по телефону рассказывают о якобы выгодных акциях и кредитных предложениях, для которых требуются данные банковской карты пользователя.
Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк ранее рассказал, что в связи с распродажами в "черную пятницу" никаких дополнительных ограничений в столице введено не будет. По традиции день тотальных распродаж пройдет в последнюю пятницу осени, 27 ноября. Несмотря на пандемию, продавцы рассчитывают на хорошую выручку как в офлайн-магазинах, так и на торговых площадках. При этом все действующие меры безопасности в Москве остаются в силе.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: