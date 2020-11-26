Россиян предупредили о кибермошенниках на фоне ажиотажа вокруг "черной пятницы"

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Специалисты ГУ Банка России по ЦФО в преддверии "черной пятницы" рекомендовали гражданам открыть виртуальную карту для оплаты и делать покупки только на проверенных сайтах. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу банка.

В пресс-службе напомнили, что с 27 по 29 ноября в России будет проходить крупнейшая онлайн-распродажа.

"Ажиотажем вокруг этого события не преминули воспользоваться кибермошенники. Они создают фишинговые сайты, маскируясь под известные бренды, а также рассылают письма-ловушки со ссылками якобы для предзаказа товаров по сниженным ценам", – говорится в сообщении.

Россиянам рекомендовали завести отдельную или виртуальную карту, либо электронный кошелек, а также установить лимит трат. Также средства можно вносить прямо перед покупкой.

Кроме того, нужно обращать внимание на адресную строку страницы. Адрес должен начинаться с https, и в начале адресной строки должен стоять знак закрытого замочка. Также делать покупки можно в мобильных приложениях магазинов. В банке отметили, что не нужно переходить по ссылкам неизвестных отправителей, а также следует быть внимательными со скидочными предложениями интернет-магазинов.

Ранее сообщалось, что в преддверии "черной пятницы" мошенники под видом представителей крупных банков пытаются выманивать у россиян деньги. Злоумышленники по телефону рассказывают о якобы выгодных акциях и кредитных предложениях, для которых требуются данные банковской карты пользователя.

Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк ранее рассказал, что в связи с распродажами в "черную пятницу" никаких дополнительных ограничений в столице введено не будет. По традиции день тотальных распродаж пройдет в последнюю пятницу осени, 27 ноября. Несмотря на пандемию, продавцы рассчитывают на хорошую выручку как в офлайн-магазинах, так и на торговых площадках. При этом все действующие меры безопасности в Москве остаются в силе.

