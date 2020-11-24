Премьеру фильма "Чудо-женщина" перенесли на январь 2021 года

Фото: кадр из фильма "Чудо-женщина: 1984" (2020), режиссер – Пэтти Дженкинс

Российский прокат фильма "Чудо-женщина" перенесли на январь 2021 года. Об этом говорится на странице "Бюллетень кинопрокатчика" в Twitter.

"Из "новогодней битвы" выпал еще один релиз. "Чудо-женщина: 1984" выйдет в кинотеатрах России только 14 января 2021 года", – говорится в сообщении.

На прошлой неделе сообщалось, что премьеру сиквела не планируют переносить и покажут 25 декабря – в этот же день картину планировали выпустить на экраны американских кинотеатров. Бюджет фильма составляет 200 миллионов долларов.

Изначально ожидалось, что фильм выйдет на больших экранах летом 2020 года. Главную роль в киноленте сыграла Галь Гадот. Согласно сюжету, она отправится в 1980-е годы, где ей предстоит противостоять Максу Лорду. Во втором трейлере героиня впервые показалась в образе злодейки.