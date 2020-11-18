"Спорная территория": "опасная прогулка"

Ирина Шамонина каждый раз опасается за жизнь и здоровье своего сына, когда выходит с ним на прогулку. Раньше от дороги детскую площадку отделял забор. Но полтора года назад его убрали под предлогом капитального ремонта. Машины, которые объезжают светофор на улице Юных Ленинцев, с приличной скоростью "влетают" во двор.

Не спасает и "лежачий полицейский". А недавно детская площадка еще и погрузилась во тьму, отключили освещение. Пока ГБУ "Жилищник района Кузьминки" ссылается на нехватку материалов, дети подвергаются реальной опасности.