Британский журнал объяснил интерес Германии к вакцине "Спутник V"

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Британский журнал The Spectator объяснил интерес Германии к российской вакцине "Спутник V" тем, что в стране наблюдается кризис поставок препаратов от других производителей.

В материале говорится, что распределение вакцины, разработанной компаниями BioNTech и Pfizer, а также препарата от Moderna в ЕС задерживается. А к препарату AstraZeneca в ФРГ относятся скептически. Дело в том, что регулятор страны разрешил делать прививки этой вакциной только гражданам младше 65 лет.

В Германии ранее неоднократно выражали готовность использовать вакцины, произведенные за пределами Евросоюза, в частности препарат "Спутник V". При этом препарат должен иметь сертификацию Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕАЛС).

Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.

Эффективность "Спутника V" в ходе третьей фазы клинических испытаний составила 91,6%. При этом препарат оказался одинаково эффективен против новых штаммов коронавируса. Результаты исследований опубликовало одно из наиболее авторитетных медицинских изданий – The Lancet.

"Спутник V" уже зарегистрирован в Белоруссии, Аргентине, Парагвае, Венгрии, ОАЭ, Алжире, Сербии, Венесуэле, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Ливане, Республике Сербской (Босния и Герцеговина) и некоторых других странах. Планируется, что в скором времени препарат зарегистрируют более чем в 25 странах.