Канцлер Австрии выразил готовность привиться "Спутником V"

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Фото: imago images/TASS/Alex Halada
Канцлер Австрии Себастьян Курц выразил готовность привиться от коронавируса российской вакциной "Спутник V" или китайским препаратом. Об этом пишет агентство APA.
Курц заявил, что для вакцинации препаратом из РФ или Китая их сначала должны одобрить в Евросоюзе.
"Да (готов. – Прим. ред.), если вакцины одобрят в Европе", – заявил Курц
Он подчеркнул, что в случае одобрения вакцин в ЕС Австрия готова организовать выпуск препаратов у себя. Курц выразил мнение, что определяющим фактором станет эффективность, безопасность и доступность вакцины, а не политические противоречия.
Ранее норвежский политик призвал правительство страны поскорее закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Глава совета норвежской губернии Тромс и Финнмарк Бьерн Инге Му заявил, что для этого российский препарат должен против регистрацию в ЕС.
Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.
Эффективность "Спутника V" в ходе третьей фазы клинических испытаний составила 91,6%. При этом препарат оказался одинаково эффективен против новых штаммов коронавируса. Результаты исследований опубликовало одно из наиболее авторитетных медицинских изданий – The Lancet.
"Спутник V" уже зарегистрирован в Белоруссии, Аргентине, Парагвае, Венгрии, ОАЭ, Алжире, Сербии, Венесуэле, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Ливане, Республике Сербской (Босния и Герцеговина) и некоторых других странах.
Страны ЕС захотели купить "Спутник V" после публикации The Lancet
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