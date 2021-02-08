На Урале заключенные записали ролик в поддержку вакцинации "Спутником V"

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Мотивационный видеоролик в стиле рэп о вакцинации против COVID-19 записали осужденные из исправительной колонии № 12. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

"Спокойно раньше жили, беды никто не знал. Пока с провинции Китая к нам вирус не попал. И разошелся очень быстро, буквально в каждый дом. Передается очень быстро, воздушно-капельным путем", – говорится в куплете.

Авторы рассказывают о проблеме с коронавирусом и призывают население прививаться. Осужденные уверяют: "Нет эффективнее вакцины – весь мир признает. По России вакцинация вовсю идет".

Эффективность "Спутника V" в ходе третьей фазы клинических испытаний составила 91,6%. При этом препарат оказался одинаково эффективен против новых штаммов коронавируса. Результаты исследований опубликовало одно из наиболее авторитетных медицинских изданий – The Lancet.

"Спутник V" уже зарегистрирован в Белоруссии, Аргентине, Парагвае, Венгрии, ОАЭ, Алжире, Сербии, Венесуэле, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Ливане, Республике Сербской (Босния и Герцеговина) и некоторых других странах. Планируется, что в скором времени препарат зарегистрируют более чем в 25 странах.