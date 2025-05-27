27 мая, 06:45Общество
Испанские слизни могут появиться в Москве в июне
Ученые предупредили, что во второй половине июня в Москве могут появиться испанские слизни. Они при теплой и влажной погоде вырастают до 15 сантиметров и способны нанести серьезный урон растениям. Особенно страдают от них дачные участки – слизни поедают листву, рассаду и овощи.
По словам специалистов, они внешне похожи на привычных слизней, но отличаются ярко-коричневой или оранжевой окраской. Изначально данные особи обитали только в Испании и Португалии, но с середины XX века начали активно распространяться по Европе. Теперь они добрались и до Москвы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.