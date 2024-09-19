Трех яков доставили в национальный парк "Лосиный остров"

Трех яков – самца, самку и полугодовалого теленка – доставили в национальный парк "Лосиный остров". Их привезли из Ставропольского зоопарка накануне.

По словам исполняющей обязанности директора парка Ольги Шульгиной, все животные хорошо перенесли дорогу. Для них подготовили усиленный вольер с отбойниками изнутри. Яков переселят туда через две недели, тогда же и начнутся экскурсии для горожан. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.