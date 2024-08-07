Семью нарушителей наказали за езду на одном самокате по ТТК

Семью нарушителей на самокате наказали штрафом и заблокировали в сервисе кикшеринга. Пара попала на видео, когда ехала по проезжей части Третьего транспортного кольца. При этом в рюкзаке у мужчины был младенец. Этот случай уже взяла на контроль прокуратура.

Тем временем в Дептрансе напомнили, что подобные ситуации на дороге создают опасность как для самокатчиков, так и для других участников дорожного движения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.