Минтранс РФ не ожидает значительного подорожания авиабилетов

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В России не будет значительного роста цен на авиабилеты, заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт.

По его словам, за ситуацией с ценами следит Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

"Не будет сильного удорожания билетов. ФАС это контролирует", – цитирует главу Минтранса ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что инфляция влияет на увеличение цен в разных отраслях, включая авиаперевозки. Кабмин и Банк России контролируют инфляционные процессы и реализуют ряд мер по сдерживанию роста инфляции.

По данным Минтранса РФ, стоимость авиабилетов в мае – июне 2024 года выросла на 9%. При этом увеличение цен началось с начала года.