Собянин рассказал о результатах работы градостроительного комплекса в 2024 году

Сергей Собянин подвел промежуточные итоги работы столичного Градостроительного комплекса в 2024 году. Так, за первые шесть месяцев в столице проложили 12 километров дорог, ввели в эксплуатацию семь железнодорожных объектов, в том числе новый московский городской вокзал Митьково МЦД-3.

Кроме того, в столице произвели технический пуск первого участка Троицкой линии метро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

