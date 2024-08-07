07 августа, 10:45Новости
Собянин рассказал о результатах работы градостроительного комплекса в 2024 году
Сергей Собянин подвел промежуточные итоги работы столичного Градостроительного комплекса в 2024 году. Так, за первые шесть месяцев в столице проложили 12 километров дорог, ввели в эксплуатацию семь железнодорожных объектов, в том числе новый московский городской вокзал Митьково МЦД-3.
Кроме того, в столице произвели технический пуск первого участка Троицкой линии метро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.