Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 августа, 10:45

Новости

Собянин рассказал о результатах работы градостроительного комплекса в 2024 году

Собянин рассказал о результатах работы градостроительного комплекса в 2024 году

Новости часа: Собянин принял решение о выделении гранта Сеченовскому университету

Новости часа: Собянин увеличил нормативы финансирования школ и детских садов

Собянин увеличил нормативы финансирования школ и детских садов

Собянин одобрил три проекта по программе создания мест приложения труда

Собянин открыл новое здание Первого апелляционного суда в столице

Собянин принял решение о выделении гранта Сеченовскому университету

Собянин увеличил нормативы финансирования школ и детских садов

Новости часа: доля новых поездов на Замоскворецкой линии метро приближается к 20%

Сергей Собянин открыл новое здание Первого апелляционного суда в Очаково-Матвеевском

Сергей Собянин подвел промежуточные итоги работы столичного Градостроительного комплекса в 2024 году. Так, за первые шесть месяцев в столице проложили 12 километров дорог, ввели в эксплуатацию семь железнодорожных объектов, в том числе новый московский городской вокзал Митьково МЦД-3.

Кроме того, в столице произвели технический пуск первого участка Троицкой линии метро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородстроительствотранспортвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова
Фестиваль «Солома» в саду «Эрмитаж»
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика