Около 10 тыс знаков "Осторожно, дети!" появятся на столичных дорогах к 1 сентября

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Около 10 тысяч знаков "Осторожно, дети!" нанесут на столичные дороги в преддверии Дня знаний. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что традиционно с началом нового учебного года увеличивается число детей и подростков на улицах города, поэтому перед 1 сентября городское хозяйство Москвы проводит работы по обновлению дорожной разметки возле школ, детских садов, культурно-досуговых центров, библиотек и спортивных комплексов.

Эта разметка дублирует дорожный знак "Дети", ее главная цель – предупредить водителей, что в этом районе следует быть готовым к внезапному появлению ребенка на дороге, соответственно, необходимо снизить скорость и быть предельно внимательным.

Знак "Осторожно, дети!" наносится вручную холодным пластиком – он более стойкий, не требует предварительного прогревания и поэтому не деформируется во время работ. В состав материала входят специальные стеклошарики, которые усиливают светоотражение, что повышает безопасность дорожного движения.

Работы по нанесению разметки проводятся с частичным перекрытием движения ночью, когда ниже трафик.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что шесть новых разворотов на Садовом кольце уменьшают перепробеги от 2 до 6 километров. Так, два из них создали у проспекта Мира и улицей Сретенкой, а также перед Курским вокзалом, улицей Покровкой и с внешней стороны Садового кольца на внутреннюю у дома 41 в Оружейном переулке.

