Ученые выявили более 44 миллионов воробьев в России

Ученые подсчитали, что в стране более 44 миллионов воробьев. Сейчас проходит Всероссийская перепись этих птиц. К ней присоединился и столичный регион. В Подмосковье учет продлится до 15 февраля. Он нужен чтобы понять, почему число пернатых в последнее время снижается.

После нескольких лет таких учетов специалисты смогут точно понимать, стабилизировалась ли численность, продолжает снижаться или начинает восстанавливаться.

Кроме того, внимание населения, привлеченное к проблеме, позволяет людям научиться отличать домового и полевого воробьев, а также воробьев от других птиц.

