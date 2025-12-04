Потерявшийся в поезде кот вернулся домой после того, как объехал половину России

Благодаря неравнодушным людям от Москвы до Якутии сбежавший кот Федос вернулся домой. За 6 дней он проехал 12 тысяч километров. Кот несколько раз сменил транспорт.

Федос с хозяйкой Эльвирой ехал из Удмуртии в Москву. Он пропал в поезде в Казани. Кот доехал до Москвы без хозяйки, затем поезд отправился в Якутию. От Красноярска на перекладных он прибыл в Тынду. В вагоне его нашли проводники, а потом передали мужу хозяйки. Вместе они отправились в Нерюнгри, а потом в Москву на самолете.

