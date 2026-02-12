Форма поиска по сайту

12 февраля, 23:00

Транспорт

Столичное метро помогает готовить собак-проводников для незрячих граждан

Московская подземка помогает готовить собак-проводников для граждан с нарушением зрения. В метро животные учатся работать в шуме поездов, проходить турникеты, эскалаторы и точно вести человека по маршруту.

Подготовку проходят лабрадоры, немецкие и восточно-европейские овчарки. Собаки-проводники должны уметь сдерживать эмоции, быть покладистыми и терпеливыми. Подготовленные псы могут запоминать до 10–15 маршрутов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

