Столичное метро помогает готовить собак-проводников для незрячих граждан

Московская подземка помогает готовить собак-проводников для граждан с нарушением зрения. В метро животные учатся работать в шуме поездов, проходить турникеты, эскалаторы и точно вести человека по маршруту.

Подготовку проходят лабрадоры, немецкие и восточно-европейские овчарки. Собаки-проводники должны уметь сдерживать эмоции, быть покладистыми и терпеливыми. Подготовленные псы могут запоминать до 10–15 маршрутов.

