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04 апреля, 11:45

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В Московском зоопарке показали новое видео с детенышем бурой гиены

В Московском зоопарке показали новое видео с детенышем бурой гиены

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Московский зоопарк опубликовал новое видео с Акелой – детенышем бурой гиены. На данный момент малыш весит 25 килограммов, это меньше, чем вес его отца Гермеса. Но благодаря сбалансированному рациону – говядина, курица и перепелки – он быстро растет.

Гиен периодически меняют вольерами, чтобы они привыкали к запаху друг друга. Однако в одном пространстве Акела и Гермес пока не встречались.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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