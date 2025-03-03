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03 марта, 11:15

Общество

Новости регионов: во Владивостоке нашли украденного кота-полиглота

Новости регионов: во Владивостоке нашли украденного кота-полиглота

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Во Владивостоке был найден украденный кот, который жил на рынке "Березка" и был известен тем, что якобы понимал китайский язык. Животное пропало два дня назад, но после долгих поисков его вернули на рынок.

В Приморском крае в пожаре погибла пожилая женщина, а 53-летний мужчина получил тяжелые травмы. В здании также были двое детей, но они не пострадали. Местная прокуратура разбирается в обстоятельствах происшествия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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