Новости регионов: во Владивостоке нашли украденного кота-полиглота

Во Владивостоке был найден украденный кот, который жил на рынке "Березка" и был известен тем, что якобы понимал китайский язык. Животное пропало два дня назад, но после долгих поисков его вернули на рынок.

В Приморском крае в пожаре погибла пожилая женщина, а 53-летний мужчина получил тяжелые травмы. В здании также были двое детей, но они не пострадали. Местная прокуратура разбирается в обстоятельствах происшествия.

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