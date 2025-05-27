Журналист спас уникальный макет железной дороги в Коннектикуте

В американском штате Коннектикут удалось спасти уникальный макет железной дороги, созданный в подвале жилого дома. Модельное сооружение длиной более километра строили участники местного клуба почти 60 лет.

Когда владельцы дома решили уехать, существованию макета грозило исчезновение. Но историю заметил телеведущий, живший по соседству. Он выкупил здание вместе с миниатюрной железной дорогой.

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