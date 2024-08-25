Новости мира: в некоторых городах США ввели ограничения из-за лошадиного энцефалита

Власти нескольких городов штата Массачусетс на востоке США ввели вечерний комендантский час из-за случая заболевания человека восточным лошадиным энцефалитом. Эту редкую болезнь могут переносить комары, вакцины от нее пока нет, а летальность достигает 30%. Ограничения продлятся до октября 2024 года.

На другом конце Штатов, в Калифорнии, на территории горного района Сьерра-Невада выпал снег. Кадры природного явления выкладывают в Сеть очевидцы.

Мекку в Саудовской Аравии заливают дожди – местные жители снимают видео, как авто плывут по улицам, которые стали бурными реками. По прогнозам, дожди продлятся здесь на несколько дней.

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