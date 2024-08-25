Участок Сокольнической линии закрыт до 28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 августа, 23:30

В мире

Новости мира: в некоторых городах США ввели ограничения из-за лошадиного энцефалита

Новости мира: в некоторых городах США ввели ограничения из-за лошадиного энцефалита

Новости мира: площадь лесных пожаров растет в Бразилии

Новости мира: движение "Хезболла" выпустило более 300 ракет по территории Израиля

Дурову грозит до 20 лет тюрьмы во Франции

Новости мира: сильнейший потоп накрыл Бангладеш

Новости мира: Белый дом может изменить пакет военной помощи для Украины

Новости мира: нефтеперерабатывающий завод загорелся в Аргентине

Посольство РФ на Маврикии решит вопрос с отправкой на родину погибшей россиянки

Новости мира: Украина не объяснила США цель атаки ВСУ на Курскую область

Житель Маврикия зарезал туристку из России на почве ревности

Власти нескольких городов штата Массачусетс на востоке США ввели вечерний комендантский час из-за случая заболевания человека восточным лошадиным энцефалитом. Эту редкую болезнь могут переносить комары, вакцины от нее пока нет, а летальность достигает 30%. Ограничения продлятся до октября 2024 года.

На другом конце Штатов, в Калифорнии, на территории горного района Сьерра-Невада выпал снег. Кадры природного явления выкладывают в Сеть очевидцы.

Мекку в Саудовской Аравии заливают дожди – местные жители снимают видео, как авто плывут по улицам, которые стали бурными реками. По прогнозам, дожди продлятся здесь на несколько дней.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика