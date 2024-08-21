Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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21 августа, 14:30

Политика

Новости мира: ЦАХАЛ нанесла удар по складу боеприпасов в Ливане

Новости мира: ЦАХАЛ нанесла удар по складу боеприпасов в Ливане

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Израиль и Ливан продолжают интенсивные обстрелы друг друга. В ночь на 21 августа ЦАХАЛ нанесла авиаудар по складу ливанских боеприпасов, после чего там начались вторичные детонации. Утром со стороны Ливана по северу Израиля были выпущены порядка 50 снарядов. Часть из них упала в районе города Кацрин на Голанских высотах. Пострадал один человек.

Тем временем редкое оптическое явление семи Солнц смогли увидеть жители китайской провинции Сычуань. В небе кроме настоящего Солнца были одновременно видны три разноцветных и три белых. Такое происходит при преломлении света, когда он проходит через ледяные кристаллы в атмосфере.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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