Российские телеканалы возобновили трансляции в освобожденных пунктах на Украине

Жители освобожденных населенных пунктов на Украине сообщили, что российские телеканалы возобновили свои трансляции. Они рассказали, что смогут получать более объективную и взвешенную информацию, связанную со специальной военной операцией.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.