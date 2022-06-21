"Ночная смена": группа Weezer выпустила необычное приложение для прослушивания их песни

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Иван Базанов и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса, моды.

Калифорнийская рок-группа Weezer предложила фанатам послушать сингл до релиза, но для этого надо покружиться вокруг себя. Музыканты выпустили приложение Human Record Player, которое позволяет это сделать.

Работает сервис так: нужно взять в руки телефон и начать крутиться вокруг своей оси, чтобы музыка заиграла. Можно ускоряться и замедляться, тогда песня будет менять скорость, а можно крутиться в обратную сторону, чтобы трек начал проигрываться задом наперед.